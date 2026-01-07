سیاستترکیہثقافتتجزیاتفیچرز
امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: فیدان
روس۔یوکرین جنگ میں پائیدار امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: وزیر خارجہ خاقان فیدان
امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: فیدان
شام: حلب ہوائی اڈّہ پروازوں کی آمد و رفت کے لئے بند رہے گا
گرین لینڈ کا معاملہ،یورپی رہنماوں کا ڈنمارک سے اظہار یک جہتی
سال نو کے پہلے دن استنبول میں 500,000 سے زیادہ افراد کی فلسطین کی حمایت میں ریلی
یورپ بھر میں یخ بستہ سردی نے روز مرہ کی زندگی بری طرح متاثر
ایمسٹرڈیم سے پیرس کے لیے ہائی اسپیڈ یورو اسٹار سروسز یا تو منسوخ کر دی گئی تھیں یا تاخیر کا شکار تھیں۔ شہر کے شِپہول ائیرپورٹ پر 400 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہو گئیں،
یورپ بھر میں یخ بستہ سردی نے روز مرہ کی زندگی بری طرح متاثر
تجزیات/تبصرے
opinion
موساد کےلیے جاسوسی کا الزام،ایران نے 1 شخص کو سزائے موت دے دی
واضح رہے کہ ایران نے بہت سے افراد کو پھانسی دی ہے جن پر اس نے اسرائیل کی انٹیلی جنس سروس سے تعلقات اور ملک میں اس کی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے
موساد کےلیے جاسوسی کا الزام،ایران نے 1 شخص کو سزائے موت دے دی
یورپی یونین نے ونیزویلا کی نگراں صدر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
یورپی کمیشن کی ترجمان نے منگل کو کہا ہے کہ یورپی یونین وینزویلا کی نگراں   صدر ڈیلسی روڈریگز کو تسلیم نہیں کرے گی البتہ  وہ ملکی  حکام کے ساتھ  رابطہ جاری رکھے گی
یورپی یونین نے ونیزویلا کی نگراں صدر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
وائٹ ہاوس: ٹرمپ اور ان کی ٹیم گرین لینڈ خریدنے کے پہلو پر بحث کر رہی ہے
گرین لینڈ کے حصول کے لئے فوج کا استعمال ہمیشہ 'ہماری ترجیحات' میں شامل رہے گا: وائٹ ہاوس
وائٹ ہاوس: ٹرمپ اور ان کی ٹیم گرین لینڈ خریدنے کے پہلو پر بحث کر رہی ہے
مزید
جاپان: ہم، چین کے ساتھ مذاکرات پر تیار ہیں
سیاست
26 یورپی ممالک کی امریکی فوجی مداخلت کے بعد ونیزویلا میں بین الاقوامی قانون کے احترام کی اپیل
صدرِ کولمبیا کا ٹرمپ کے نام پیغام: "مجھے بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں"
وینیزویلا کی عبوری صدر روڈریگز کی امریکی انتظامیہ سے تعاون فراہم کرنے کی اپیل
نیویارک کے میئر ظہران ممدانی نے پہلے ہی دن اسرائیل کے حق میں کی گئی قراردادوں کو منسوخ کر دیا
ویڈیوز
انجلینا جولی نے غزہ کی پٹی کے قریب مصرسے ملحقہ رفح سرحدی چوکی کا دورہ کیا
00:32
اسرائیلی فوجیوں نے نئے سال کا جشن مناتے ہوئے غزہ کی جانب فائرنگ کی
00:20
ٹرمپ کی طرف سے پیترو کو اپنی گدی کی فکر کرنے کا انتباہ
00:49
وائٹ ہاوس نے مادورو کی گرفتاری کے مناظر نشر کر دیئے
00:11
جیکی چن نے غزہ میں فلسطینی بچوں کی تکالیف کا حوالہ دیا
00:35
مقبول ترین فیچرز
غنڈہ گردی اور دھونس کی سیاست بند ہونی چاہیئے:چین
صحت، سائنس و ٹیکنالوجی
بی وائی ڈی نے دنیا کی سب سے بڑی الیکڑک گاڑیوں کی فرم ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا
ترکیہ نے صومالیہ میں خلائی بندرگاہ کی تعمیر شروع کر دی
حُر جیٹ کی اسپین سے ڈیل ترکیہ کی دفاعی برآمدات کی ایک تاریخی کامیابی کی علامت ہے
2026 میں برقی گاڑیوں کی فروخت کم ہو سکتی ہے:چین
پوڈ کاسٹس
خبرنامہ |07.01.26
03:45
وزن کم کرنے کے لیے لگائے گئے ٹیکے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں
08:41
شہد کی مکھیوں کی اجتماعی اموات سے ماحولیاتی نظام متاثر ہو رہا ہے
07:47
نئی بہادر دنیا: مصنوعی ذہانت کے حربے
05:22
ثعلب: دورِ عثمانی سے دورِ حاضر تک پھیلی ایک سرمائی کہانی
08:55
دریافت کیجیے
ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں:ڈنمارک
مادورو کے حامیوں کا مطالبہ: ''ہمارے صدر کو آزاد کرو''
چین: ہم، کسی بھی ملک کو "دنیا کا جج" بننے کی اجازت نہیں دے سکتے
پیونگ یانگ نے مشرقی سمندر میں بیلسٹک میزائل داغا ہے: سیول
اگلی باری کیوبا کی ہے: ٹرمپ
امریکی حملوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں
امریکہ: وینزویلا کو ہم چلائیں گے
ونیزویلا کی اپیل: دنیا متحد ہو جائے
وینزویلا پر امریکی حملوں پر عالمی ردعمل
دنیا بھر سے امریکی حملوں اور صدر مادورو کی 'گرفتاری' پر تشویش
صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو ونیزویلا سے بے دخل کر دیا گیا ہے، صدرِ امریکہ
قارا قاس میں دھماکوں سے زمین لرز اٹھی، صدر ٹرمپ کا ونیزویلا کے خلاف جارحانہ موقف برقرار
ترکیہ میں بیک وقت متعدد آپریشنز کے ساتھ داعش کے متعدد مشتبہ افراد کی گرفتاریاں
غزہ کے عوام کو در پیش مصائب کا ازالہ کیا جائیگا: صدر ایردوان
یمن:جنوبی کونسل نے عدن میں سعودی طیارے کی لینڈنگ روک دی