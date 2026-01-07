تجزیات/تبصرے
مارکو روبیو کا غزہ میں انتظامیہ کے قیام اور اس کے بعد بین الاقوامی فورس کی تعیناتی منصوبہ
ٹیکنوکریٹک ادارے میں شامل ہونے والے فلسطینیوں کی شناخت کے حوالے سے پیشرفت ہوئی ہے، تا ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ تا حال حل نہیں ہو سکا۔
انجلینا جولی نے غزہ کی پٹی کے قریب مصرسے ملحقہ رفح سرحدی چوکی کا دورہ کیا
00:32
اسرائیلی فوجیوں نے نئے سال کا جشن مناتے ہوئے غزہ کی جانب فائرنگ کی
00:20
ٹرمپ کی طرف سے پیترو کو اپنی گدی کی فکر کرنے کا انتباہ
00:49
وائٹ ہاوس نے مادورو کی گرفتاری کے مناظر نشر کر دیئے
00:11
جیکی چن نے غزہ میں فلسطینی بچوں کی تکالیف کا حوالہ دیا
00:35
