FEATURES DETAIL
گرین لینڈ کا معاملہ،یورپی رہنماوں کا ڈنمارک سے اظہار یک جہتی
کئی یورپی ممالک نے پیر کے روز ڈنمارک اور گرین لینڈ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا اور اس تجویز کو مسترد کیا کہ جزیرہ نما ملک کا مستقبل بیرونی طاقتیں طے کر سکتی ہیں
گرین لینڈ کا معاملہ،یورپی رہنماوں کا ڈنمارک سے اظہار یک جہتی
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
سال نو کے پہلے دن استنبول میں 500,000 سے زیادہ افراد کی فلسطین کی حمایت میں ریلی
اس ریلی سے قبل شہریوں نے شہر کی بڑی مساجد میں فجر کی نماز سے قبل  اجتماع کیا، جن میں آیا صوفیہ جامع   مسجد کبیرہ ، سلطان احمد، فاتح، سلیمانیہ اور امین اونو  مسجد شامل تھیں۔
سال نو کے پہلے دن استنبول میں 500,000 سے زیادہ افراد کی فلسطین کی حمایت میں ریلی
روس، چاند پر جوہری بجلی گھر لگا رہا ہے
روس، آئندہ دس سالوں میں، چاند پر ایک بجلی گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے: روسکوسموس
روس، چاند پر جوہری بجلی گھر لگا رہا ہے
امریکی اور روسی حکام فلوریڈا میں یوکرین کے موضوع پر مزید مذاکرات کریں گے
امریکی مذاکرات کار یوکرین اور یورپی شراکت داروں کے ساتھ مذاکرات کے بعد روسی عہدیداروں سے فلوریڈا میں ملاقات کرنے والے ہیں۔
امریکی اور روسی حکام فلوریڈا میں یوکرین کے موضوع پر مزید مذاکرات کریں گے
خواتین کا ٹرانسجینڈر کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنامنصفانہ نہیں ہے: سابالینکا
گزشتہ دو سالوں میں  کھیلوں کی  متعدد فیڈریشنز نے اپنی تحقیق شروع کی ہے یا قواعد میں تبدیلی کی ہے تاکہ مردوں کی بلوغت سے گزرنے والے کسی بھی شخص کو خواتین کے زمرے میں اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے سے روکا جا سکے
خواتین کا ٹرانسجینڈر کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنامنصفانہ نہیں ہے: سابالینکا