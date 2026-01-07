FEATURES DETAIL
گرین لینڈ کا معاملہ،یورپی رہنماوں کا ڈنمارک سے اظہار یک جہتی
کئی یورپی ممالک نے پیر کے روز ڈنمارک اور گرین لینڈ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا اور اس تجویز کو مسترد کیا کہ جزیرہ نما ملک کا مستقبل بیرونی طاقتیں طے کر سکتی ہیں
امید اور حوصلے کا، عزم اور ارادے کا نام: غزہ
3 منٹ پڑھنے
مسلم و مسیحی بقائے باہمی کی بہترین مثال لبنان ہے:پاپائے روم
5 منٹ پڑھنے
یورپی یونین متفق ہو گئی: 2027 تک روسی گیس درآمدات ختم کر دی جائیں گی
4 منٹ پڑھنے
ایشیائی ممالک میں سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 1,200 تک پہنچ گئی
4 منٹ پڑھنے
ترکیہ: ایس ڈی ایف سے غیر شامی عناصر کو خارج کیا جائے
7 منٹ پڑھنے
سال نو کے پہلے دن استنبول میں 500,000 سے زیادہ افراد کی فلسطین کی حمایت میں ریلی
اس ریلی سے قبل شہریوں نے شہر کی بڑی مساجد میں فجر کی نماز سے قبل اجتماع کیا، جن میں آیا صوفیہ جامع مسجد کبیرہ ، سلطان احمد، فاتح، سلیمانیہ اور امین اونو مسجد شامل تھیں۔
روس، چاند پر جوہری بجلی گھر لگا رہا ہے
روس، آئندہ دس سالوں میں، چاند پر ایک بجلی گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے: روسکوسموس
امریکی اور روسی حکام فلوریڈا میں یوکرین کے موضوع پر مزید مذاکرات کریں گے
امریکی مذاکرات کار یوکرین اور یورپی شراکت داروں کے ساتھ مذاکرات کے بعد روسی عہدیداروں سے فلوریڈا میں ملاقات کرنے والے ہیں۔
خواتین کا ٹرانسجینڈر کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنامنصفانہ نہیں ہے: سابالینکا
گزشتہ دو سالوں میں کھیلوں کی متعدد فیڈریشنز نے اپنی تحقیق شروع کی ہے یا قواعد میں تبدیلی کی ہے تاکہ مردوں کی بلوغت سے گزرنے والے کسی بھی شخص کو خواتین کے زمرے میں اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے سے روکا جا سکے
