موساد کےلیے جاسوسی کا الزام،ایران نے 1 شخص کو سزائے موت دے دی
واضح رہے کہ ایران نے بہت سے افراد کو پھانسی دی ہے جن پر اس نے اسرائیل کی انٹیلی جنس سروس سے تعلقات اور ملک میں اس کی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے
اسرائیل: ہم، غزّہ سےکبھی نہیں نکلیں گے
اسرائیل، غزہ میں مستقل موجودگی برقرار رکھے گا اور ایک وسیع حفاظتی بفر زون قائم کرے گا: کاٹز
سعودی عرب: ہم پُر امید ہیں
لبنان اسرائیل کے مطالبے پر کان نہ دھرے:حزب اللہ
لبنان،شام،غزہ اور یمن پر حملے جاری رہیں گے:اسرائیل
داعش کا اہم سرغنہ دمشق میں گرفتار
شام: حلب ہوائی اڈّہ پروازوں کی آمد و رفت کے لئے بند رہے گا
حلب میں حملوں کے بعد شام کے ایوی ایشن حکام نے 24 گھنٹوں کے لیے پروازوں کو معطل کر دیا ہے۔
یمن:جنوبی کونسل نے عدن میں سعودی طیارے کی لینڈنگ روک دی
سعودی عرب کے یمن میں سفیر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ جنوبی عبوری کونسل (STC) کے رہنما عیدروس الزبیدی نے جمعرات کو عدن جانے والے سعودی وفد کے طیارے کو اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا
شام نےلاذقیہ میں کرفیو نافذ کر دیا
لاذقیہ کی انتظامیہ نے ایک بیان میں کہا کہ کرفیو مقامی وقت کے مطابق منگل شام 5 بجے سے اندرونی سلامتی کمانڈ نے نافذ کیا ہے اور یہ بدھ صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔
نیتن یاہو کی امریکہ روانگی،ٹرمپ سے ملاقات ہوگی
نیتن یاہو کا یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ اور علاقائی ثالثین اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ بندی سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے
ایران تو ویسے ہی امریکا، اسرائیل اور یورپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے : پزشکیان
پیزیشکیان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم امریکہ، اسرائیل، اور یورپ کے ساتھ جامع جنگ کی حالت میں ہیں یہ جنگ 1980 سے 1988 کے درمیان عراق کے ساتھ جنگ سے زیادہ خطرناک، زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے
