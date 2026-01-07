OPINION DETAIL
مارکو روبیو کا غزہ میں انتظامیہ کے قیام اور اس کے بعد بین الاقوامی فورس کی تعیناتی منصوبہ
ٹیکنوکریٹک ادارے میں شامل ہونے والے فلسطینیوں کی شناخت کے حوالے سے پیشرفت ہوئی ہے، تا ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ تا حال حل نہیں ہو سکا۔
حلال منڈیوں کے شعبے کی تجارتی سطح 7 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچی ہے: صدرِ ترکیہ
صفائی، صحت اور مذہبی حساسیت کو اہمیت دینے والے صارفین کے لیے حلال مصنوعات اور خدمات پیش کی جا رہی ہیں
امن و انصاف کا راستہ مضبوط خاندانی روایات سے گزرتا ہے:ترک خاتون اول
ترک صدر رجب طیب ایردوان کی اہلیہ امینہ ایردوان نے کہا کہ ترکیہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ امن اور انصاف کا راستہ خاندان سے گزرتا ہے۔
ترکیہ کی فرسٹ لیڈی امینہ ایردوان کا غزہ کے حوالے سے میلانی ٹرمپ کو خط
صدر رجب طیب ایردوان کی اہلیہ امین ایردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی بحران کے حوالے سے ویسی ہی حساسیت کا مظاہرہ کریں جیسا کہ وہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے کرتی ہیں۔
آذربائیجان۔آرمینیا امن کے راستے پر
امریکا کی معاونت سے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان فائر بندی نے علاقائی تعاون میں فروغ کے حوالے سے ترکیہ کے لیے نئے مواقع پیدا کر دیئے ہیں
