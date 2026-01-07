سیاست
مشرقی انڈونیشیا میں سیلاب،16 افراد ہلاک متعدد لاپتہ
امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: فیدان
یورپی یونین نے ونیزویلا کی نگراں صدر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا
گرین لینڈ کا معاملہ،یورپی رہنماوں کا ڈنمارک سے اظہار یک جہتی
کئی یورپی ممالک نے پیر کے روز ڈنمارک اور گرین لینڈ کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا اور اس تجویز کو مسترد کیا کہ جزیرہ نما ملک کا مستقبل بیرونی طاقتیں طے کر سکتی ہیں
26 یورپی ممالک کی امریکی فوجی مداخلت کے بعد ونیزویلا میں بین الاقوامی قانون کے احترام کی اپیل
یہ بیان، ہنگری کے علاوہ 26 رکن ممالک کی حمایت کے ساتھ، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ارکان کی 'خصوصی ذمہ داری' کو یاد دلاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کو بین الاقوامی سکیورٹی کے ڈھانچے کے ستون کے طور پر برقرار رکھیں۔
صدرِ کولمبیا کا ٹرمپ کے نام پیغام: "مجھے بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں"
کولمبیا اور ریاستِ متحدہ امریکہ خطے میں کلیدی فوجی اور تجارتی اتحادی ہیں، لیکن ان کے تعلقات میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔
وینیزویلا کی عبوری صدر روڈریگز کی امریکی انتظامیہ سے تعاون فراہم کرنے کی اپیل
ہم امریکی  انتظامیہ کو بین الاقوامی قانون کے دائرے میں مشترکہ ترقی کی طرف مائل تعاون کے ایجنڈے پر ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں
نیویارک کے میئر ظہران ممدانی نے پہلے ہی دن اسرائیل کے حق میں کی گئی قراردادوں کو منسوخ کر دیا
ظہرانی کو اپنے سابق ہم منصب کے اسرائیل بائیکاٹ سے متعلق نافذ کردہ احکامات کو منسوخ کرنے پر صیہونی اداروں اور اسرائیلی حکومت کی تنقید کا سامنا
قارا قاس میں دھماکوں سے زمین لرز اٹھی، صدر ٹرمپ کا ونیزویلا کے خلاف جارحانہ موقف برقرار
یہ دھماکے ایسے وقت میں ہوئے جب کیریبیئن میں بحری ٹاسک فورس تعینات  کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے خلاف زمینی حملوں کے امکان کی بات کی تھی۔
