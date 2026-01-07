تبصرے
ظہران ممدانی نے قرآن پر حلف اٹھاتے ہوئے امریکی تاریخ میں ایک پہلا کارنامہ سر انجام دے دیا
، اس تقریب میں استعمال ہونے والے قرآن کا نسخہ ممدانی کے دادا کا تھا اور ایک دوسرا نسخہ بلیک مصنف و مورخ آرٹورو شومبرگ کا تھا، جو نیویارک پبلک لائبریری نے فراہم کیا تھا۔
26 یورپی ممالک کی امریکی فوجی مداخلت کے بعد ونیزویلا میں بین الاقوامی قانون کے احترام کی اپیل
یہ بیان، ہنگری کے علاوہ 26 رکن ممالک کی حمایت کے ساتھ، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ارکان کی 'خصوصی ذمہ داری' کو یاد دلاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کو بین الاقوامی سکیورٹی کے ڈھانچے کے ستون کے طور پر برقرار رکھیں۔