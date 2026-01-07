تجزیات/تبصرے
امریکہ نے نسل کشی سے متاثرہ غزہ میں امن فورس کے لیے ایک مسودہ قرار داد پیش کر دی
یہ مسودہ آئندہ دنوں میں کونسل کے اراکین کے درمیان مذاکرات کی بنیاد بنے گا، جس کا مقصد آئندہ ہفتوں میں اس پر رائے دہی کراتے ہوئے اسے منظور کرنا اور جنوری تک غزہ میں پہلی فوجی تعیناتی کرنا ہے۔
برطانیہ میں مساجد پر حملوں میں اضافہ مسلم نفرت میں تیزی آنے کا مظہر ہے، نگران ادارہ
برٹش مسلم ٹرسٹ (بی ایم ٹی) کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 26 جولائی سے اکتوبر کے آخر تک کم از کم 27 تصدیق شدہ حملے مساجد کو نشانہ بناتے ہوئے رپورٹ کیے گئے، جن میں تین ایسے واقعات بھی شامل ہیں جہاں ایک ہی جگہ کو ایک سے زیادہ بار نشانہ بنایا گیا۔