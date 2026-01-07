تجزیات

مارکو روبیو کا غزہ میں انتظامیہ کے قیام اور اس کے بعد بین الاقوامی فورس کی تعیناتی منصوبہ
ٹیکنوکریٹک ادارے میں شامل ہونے والے فلسطینیوں کی شناخت کے حوالے سے پیشرفت ہوئی ہے، تا ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ تا حال حل نہیں ہو سکا۔
حلال منڈیوں کے شعبے کی تجارتی سطح 7 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچی ہے: صدرِ ترکیہ
صفائی، صحت اور مذہبی حساسیت کو اہمیت دینے والے صارفین کے لیے حلال مصنوعات اور خدمات پیش کی جا رہی ہیں
ترکیہ اگلے سال COP31 کی میزبانی کرتے ہوئے عالمی موسمیات کے موضوع پر اپنی پوزیشن مضبوط کرے گا
پیرس معاہدے کے نفاذ کا روڈ میپ بھی COP اجلاسوں میں بنتا ہے اور ان فیصلوں کا براہِ راست اثر ممالک کی موسمیاتی پالیسیوں پر پڑتا ہے۔
اسرائیل، امریکی حمایت یافتہ اقوام متحدہ کے بل سے ریاستِ فلسطین کی حیثیت کو ہٹانے کے درپے
یہ کوششیں اُس آخری لمحے کی مہم کا حصہ ہیں جس میں نیتن یاہو کی حکومت طویل عرصے سے مخالف ہونے والے نکات کو متن سے نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے۔
برطانیہ میں مساجد پر حملوں میں اضافہ مسلم نفرت میں تیزی آنے کا مظہر ہے، نگران ادارہ
برٹش مسلم ٹرسٹ (بی ایم ٹی) کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 26 جولائی سے اکتوبر کے آخر تک کم از کم 27 تصدیق شدہ حملے مساجد کو نشانہ بناتے ہوئے رپورٹ کیے گئے، جن میں تین ایسے واقعات بھی شامل ہیں جہاں ایک ہی جگہ کو ایک سے زیادہ بار نشانہ بنایا گیا۔
غزہ کا پختہ ایمان: ایک ترک خاتون کے 24 سال
غزہ کے لوگوں نے مزاحمت کی اور قابضین کو اپنی زمین پر آرام دہ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ لوگوں نے خود اپنی زمین کو قابضین سے پاک کیا۔ اس کے بعد، غزہ میں ایک بھی یہودی نہیں بچا۔
