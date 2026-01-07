ترکیہ

Türkiye

امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: فیدان
روس۔یوکرین جنگ میں پائیدار امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: وزیر خارجہ خاقان فیدان
امن تک پہنچنا "اب کافی قریب کی بات" ہے: فیدان
تجزیات/تبصرے
opinion
ایردوان نے ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ونیزویلا اور غزہ کے حوالے سے اظہار تشویش کیا
دونوں رہنماؤں نے ترکیہ اور امریکہ کے باہمی تعلقات، دفاعی صنعت میں تعاون اور خاص طور پر وینزویلا اور غزہ سمیت  علاقائی و عالمی پیش رفت پر  تبادلہ  خیال کیا ۔
ایردوان نے ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ونیزویلا اور غزہ کے حوالے سے اظہار تشویش کیا
ترکیہ میں بیک وقت متعدد آپریشنز کے ساتھ داعش کے متعدد مشتبہ افراد کی گرفتاریاں
ترک سیکیورٹی فورسز نے یالووا صوبے میں ہونے والے داعش سے منسلک حملے کے بعد دہشت گردی مخالف کارروائیوں کے دائرہ کار میں منظم چھاپے مارے ہیں۔
ترکیہ میں بیک وقت متعدد آپریشنز کے ساتھ داعش کے متعدد مشتبہ افراد کی گرفتاریاں
غزہ کے عوام کو در پیش مصائب کا ازالہ کیا جائیگا: صدر ایردوان
ترک صدر: سوموار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے غزہ، یوکرین اور روس میں قیام امن کی کوششوں پر ٹیلی فون پر بات ہو گی۔
غزہ کے عوام کو در پیش مصائب کا ازالہ کیا جائیگا: صدر ایردوان
"فلسطین کو نہیں بھلایا جائے گا" یکم جنوری کو استنبول میں غزہ ریلی نکالی جائے گی
ترک سول سوسائٹی تنظیمیں، جو نیشنل ول پلیٹ فارم کے تحت ہیں، اور ترک فٹبال کلبوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ یکم جنوری کو استنبول کے گالاتا پل پر ایک ریلی میں شرکت کریں تاکہ فلسطین میں قتل عام کو " روکنے کا مطالبہ  کیا  جا سکے
"فلسطین کو نہیں بھلایا جائے گا" یکم جنوری کو استنبول میں غزہ ریلی نکالی جائے گی