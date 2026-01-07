تجزیات/تبصرے
مشرقی بحیرہ روم میں اشتعال انگیزی برداشت نہیں کریں گے:ایردوان
صدر کی جانب سے شیئر کیے گئے نئے سال کے پیغام میں، اردوان نے کہا کہ ترکیہ اور مشرقی بحیرہ روم میں ترک قبرصی عوام کے مفادات کو درپیش بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی اور خطرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے
"فلسطین کو نہیں بھلایا جائے گا" یکم جنوری کو استنبول میں غزہ ریلی نکالی جائے گی
ترک سول سوسائٹی تنظیمیں، جو نیشنل ول پلیٹ فارم کے تحت ہیں، اور ترک فٹبال کلبوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ یکم جنوری کو استنبول کے گالاتا پل پر ایک ریلی میں شرکت کریں تاکہ فلسطین میں قتل عام کو " روکنے کا مطالبہ کیا جا سکے