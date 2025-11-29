تجزیات/تبصرے
شاہ اردن: غزہ کی سلامتی افواج کا مینڈیٹ 'امن حفاظت' ہوگا، نہ کہ 'امن نافذ کرنے' کا
امن قائم رکھنا یہ ہے کہ آپ مقامی پولیس فورس، فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، جس کے لیے اردن اور مصر بڑی تعداد میں تربیت دینے کے لیے تیار ہیں
برطانیہ میں مساجد پر حملوں میں اضافہ مسلم نفرت میں تیزی آنے کا مظہر ہے، نگران ادارہ
برٹش مسلم ٹرسٹ (بی ایم ٹی) کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 26 جولائی سے اکتوبر کے آخر تک کم از کم 27 تصدیق شدہ حملے مساجد کو نشانہ بناتے ہوئے رپورٹ کیے گئے، جن میں تین ایسے واقعات بھی شامل ہیں جہاں ایک ہی جگہ کو ایک سے زیادہ بار نشانہ بنایا گیا۔