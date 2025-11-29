چین کا مستقل غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، مزید تشدد کی صورت میں مضبوط بین الاقوامی کارروائی کی اپیل
جنگ کے بعد غزہ میں حکومت چلانے اور تعمیرِ نو کا عمل ‘فلسطینیوں کی فلسطین پر حکومت’ کے اصول کے تحت ہونا چاہیے، فلسطینی عوام کے ارادے کا مکمل احترام کیا جائے اور خطّے کے ممالک کے جائز خدشات کا مناسب خیال رکھا جائے۔
پولینڈ آخری روسی قونصلیٹ جنرل بھی بند کر رہا ہے، کریملن کا اظہارِ افسوس
روسی خفیہ ادارے کے لیے کام کرنے کے مبینہ ارادے کے تحت دو یوکرینی شہری پولینڈ میں ایک ریلوے لائن اڑا دینے کے شبہے میں ہیں۔