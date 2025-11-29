سیاست
دمشق کے ضلع ییت جینن پر اسرائیلی حملے میں 13 افراد ہلاک
ہانگ کانگ کی تاریخ کی بد ترین آتشزدگی،128 ہلاکتیں
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل قابل تعریف ہے:بن گویر
چین کا مستقل غزہ جنگ بندی کا مطالبہ، مزید تشدد کی صورت میں مضبوط بین الاقوامی کارروائی کی اپیل
جنگ کے بعد غزہ میں حکومت چلانے اور تعمیرِ نو کا عمل ‘فلسطینیوں کی فلسطین پر حکومت’ کے اصول کے تحت ہونا چاہیے، فلسطینی عوام کے ارادے کا مکمل احترام کیا جائے اور خطّے کے ممالک کے جائز خدشات کا مناسب خیال رکھا جائے۔
زیلینسکی: میں ٹرمپ کے ساتھ حساس امن منصوبے کے نکات پر بات کروں گا
یوکرائنی صدر کا کہنا ہے کہ جینیوا میں ہونے والی مذاکرات میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے تجویز کردہ 28 نکات میں کمی آئی ہے، جبکہ ویائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ کیف کے ساتھ صرف 'چند اختلافی نکات' موجود ہیں۔
جنیوا میں ہونے والے مذاکرات میں مثبت پیش رفت پر امریکہ اور یوکرین کا مشترکہ بیان
مذاکرات کو "تعمیری، مرکوز اور باعزت" قرار دیا گیا اور دونوں فریقوں کی طرف سے دیرپا تصفیہ حاصل کرنے کے مشترکہ عزم کو  دہرایا گیا۔
جی 20 اجلاس کا اعلامیہ اجلاس کے اختتام سے قبل ہی منظور
اجلاس کے اعلامیہ کو عام طور پر آخر میں اپنایا جاتا ہے، لیکن اس بار اسے پہلے ہی سے منظوری حاصل ہو گئی ہے۔
جنوبی افریقہ میں جی۔ 20 سربراہی اجلاس شروع
عالمی رہنما دو دن تک براعظم افریقہ میں پہلی بار منعقدہ جی۔20 سمٹ میں "یکجہتی، مساوات اور پائیداری" کے موضوع پر مذاکرات کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔
زیلنسکی: امریکی جنگی منصوبے کا مطلب ہے کہ یوکرین یا تو اپنی 'عزت' کھو دے گا یا اپنا اتحادی
کسی بھی معاہدے کو یوکرین کے بنیادی مفادات کا تحفظ ہو اور اسے "غداری" کے طور پر بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔
