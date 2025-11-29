فیچرز
ترکیہ میں خواتین کے خلاف تشدد پر عدم برداشت کی پالیسی
وزارت خاندانی و سماجی خدمات خواتین کے خلاف تشدد کو قصداً ایک رویہ قرار دیتی ہے جو عورت کو جسمانی، جنسی، نفسیاتی یا معاشی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس قسم کا تشدد گھر، کام پر یا معاشرے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے
بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا بند کرے:یو این
ماہرین نے کہا کہ وہ خطے میں نافذ کیے گئے اقدامات کی وسعت اور سختی سے پریشان ہیں اور خبردار کیا کہ بھارت کو سنگین سیکیورٹی خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بھی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے
"رب کا بلاوا" ہوائیں بھی ساتھ ہو گئیں
اپنے نام کی وجہ سے مشکل سے دوچار امیر المنصور قدافی کو حج پر جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی مگر اس کی قسمت نے ایسا رخ بدلا کہ انتظامیہ اسے طیارے میں سوار ہونے سے نہ روک سکی
حزب اللہ پر دباؤ: کمزوری یا حکمت عملی؟
لبنان کی تعمیر ِ نو کی کوششوں کے دوران یہ سوال اور بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کیا حزب اللہ غیر مسلح ہو گی یا نہیں؟
استنبول: ایک باشکوہ کہانی کا تجربہ جو افسانے اور تاریخ کا امتزاج ہے
لیجنڈز آف استنبول کے نام سے ترکیہ کا پہلا انٹرایکٹو تھیٹر تجربہ پیش کیا جاتا ہے، جو اس شہر کی داستانوں سے متاثر ہے۔
ساتواں ایتھنوسپورٹ فیسٹیول روایت، خاندان اور عالمی اتحاد کو جانبر کر رہا ہے
35 ممالک کے 1,000 سے زیادہ ایتھلیٹس کو اکٹھا کرتے ہوئے اس میلے نے استنبول اتاترک ہوائی اڈے کو روایتی کھیلوں اور ثقافتی ورثے کے ایک متحرک مرکز میں بدل دیا ہے۔
کیا مغربی میڈیا نے بالا آخر اسرائیل کی اندھی پشت پناہی چھوڑ دی ہے؟
6 اور 7 مئی کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی فضائی جھڑپ میں 100 سے زائد لڑاکا طیارے شامل تھے
عالمی افواج پاکستان اور بھارت درمیان فائَٹرز کے مقابلوں کا تجزیہ کر رہی ہیں
انقرہ میں یوم پاکستان کی پُر وقار تقریب میں پاک۔ترک دیرینہ دوستی کی گونج
انقرہ میں پاکستانی سفارتخانے نے 85 ویں قومی دن کے حوالے سے شاندار استقبالیہ کا انعقاد کیا، جس میں ترک اور پاکستانی حکام کی جانب سے ترک آزادی جنگ کے دوران اتحاد اور مستقبل کی اتحادی امکانات پر جذباتی تقریریں کی گئیں۔
چین بمقابلہ امریکہ: حالیہ ٹیرف دوڑ میں کس کا پلہ بھاری ہے
محصولات دونوں اطراف کے بازار کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور امریکی صارفین کسی بھی صورت میں نقصان اٹھائیں گے، ماہرین
ٹرمپ کی طرف سے اسمتھسونین میوزیمز سے 'امریکا مخالف آئیڈیالوجی' کے پھیلاو کا سد باب
سمتھسونین کی جائیدادوں، جن میں 21 عجائب گھر، 21 لائبریریاں، 14 تحقیقاتی اور تعلیمی مراکز، اور قومی چڑیا گھر شامل ہیں، سے ان کے نظریاتی اثرات کو حذف کرنے کی کوشش
عالمی عدالتوں میں 'اسرائیلی فوج اور دیگر جنگی مجرموں' کے خلاف وکلاء کا عالمی اتحاد قائم
اتحاد مختلف دائرہ اختیار میں بیک وقت کام کرے گا تاکہ ملوث افراد کو نجی گرفتاری کے وارنٹ کے لیے درخواست دے اور ان افراد کے خلاف قانونی کاروائی شروع کرے۔
ترکیہ کی غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت اور بین الاقوامی کارروائی کی اپیل
ترک دفترِ خارجہ: "اسرائیل کی طرف سے نئی تشدد کی لہر پیدا کرنا نا قابل قبول ہے۔"
لبنان کا جنوب اسرائیل کی تباہی کے ملبے سے اُبھر آتا ہے
اسرائیل نے 8 اکتوبر 2023 کو جنوبی لبنان پر بمباری شروع کی، جب حزب اللہ کے جنگجوؤں نے غزہ اور فلسطینی گروپ حماس کے ساتھ یکجہتی میں حملے کیے۔
ٹرمپ کے کسی ممکنہ معاہدے کی پیشکش پر ایران کا جواب کس نوعیت کا ہو گا؟
ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ تہران کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے اس سے بات کرنا پسند کریں گے۔ تاہم، ایران، فی الحال اس معاملے میں غیر متحرک دکھ رہا ہے۔
پرفیومز کے پریمیوں کے لیے پیرس گائیڈ
1714 میں تیار کرداسٹرا دیوری وائلن نیلامی میں 11.3 ملین ڈالر میں فروخت ہوا
لبنان کا شام کے اثر و رسوخ سے آزادی کا طویل راستہ
ایران نے اسرائیل میں سماجی طور پر محروم یہودیوں کو جاسوسوں کے طور پر کیسے بھرتی کیا؟
امام غزالی کا مزار منہدم ہونے کے قریب
ایران میں، عالمِ اسلام کے معتبر ترین عالموں میں سے ایک، 'امام غزالی' کا مزار دریافت ہوئے 15 سال گزر چُکے ہیں لیکن ابھی تک مزار تعمیر و مرّمت کا منتظر ہے۔
