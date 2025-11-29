ثقافت
ترکیہ میں خواتین کے خلاف تشدد پر عدم برداشت کی پالیسی
وزارت خاندانی و سماجی خدمات خواتین کے خلاف تشدد کو قصداً ایک رویہ قرار دیتی ہے جو عورت کو جسمانی، جنسی، نفسیاتی یا معاشی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس قسم کا تشدد گھر، کام پر یا معاشرے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے
ترک صدر کی خواتین کے خلاف اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف کمزور رد عمل پر کڑی تنقید
خاص طور پر خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد انسانیت سوز جرائم ہیں، جو بھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا ہاتھ اور ضمیر داغدار ہو جاتا ہے۔
گرینڈ مصر عجائب گھر ہفتے کے روز کُھل رہا ہے
دو دہائیوں کی طویل انتظار کے بعد آخر کار گرینڈ مصر عجائب گھر کا افتتاح ہو رہا ہے
ترک بیگل(SİMİT) امریکیوں کی توجہ کا مرکز بن گیا
سمیت ، ترک کھانوں کی ثقافت کی سب سے مشہور مصنوعات میں سے ایک منجمد پکوانوں کے سیکشن میں مصنوعات کے درمیان چین مارکیٹ کی شاخوں میں اسی نام کے تحت فروخت کیا جاتا ہے
سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ انتقال کر گئے
سعودی شاہی حل: مملکت اور مسلم اُمہ نے ایک ممتاز عالم کو کھو دیا ہے، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے احسن خدمات ادا کی ہیں۔
سمیع یوسف استنبول میں
استنبول کانسرٹ کے دوران سمیع یوسف نے پہلی بار ہسپانوی زبان میں بھی گیت گائے
دنیا کے سب سے اچھے جج فرینک کیپریو انتقال کر گئے
فلسطین پہلی بار مس یونیورس میں شرکت کر رہا ہے
میڈونا: پاپ غزہ کا دورہ کر کے 'بھوکے بچوں کے لیے امید کی کرن بنیں'
2,000 سال قدیم اسمبلی ہال کی ترکیہ میں دریافت
