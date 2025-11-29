ترکیہ

ترکیہ کی طرف سے لبنان-قبرصی یونانی بحری معاہدے کی مذمت
ترکیہ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ترک قبرصی باشندوں کے حقوق کو نظرانداز کرتا ہے اور جزیرے کی مجموعی نمائندگی نہیں کرتا۔
پوپ لیوXIV اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ترکیہ پہنچ گئے
پاپائے روم کو صدارتی کمپلیکس میں باضابطہ طور پر خوش آمدید کہا جائے گا، جہاں وہ اور ترک صدر ترکیہ-ویٹیکن تعلقات اور دیگر اہم علاقائی و عالمی مسائل بشمول فلسطین کی صورتحال پر بات چیت کریں گے
ترک صدر: "متحد اور مستقل عالمی ردعمل نیتن یاہو کو روک سکتا ہے"
صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر 'مضبوط سفارتی دباؤ' کی ضرورت پر زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ غزہ میںفائر بندی کو مکمل طور پر نافذ کیا جانا چاہیے۔
ترکیہ نے جی 20 میں عالمی استحکام کے لیے مضبوط عزم کا مظاہرہ کیا ہے: دُران
صدر رجب طیب ایردوان نے اجلاس کے سیشنوں، پریس کانفرنسوں اور متعدد دوطرفہ ملاقاتوں میں انقرہ کے مؤقف کو مؤثر انداز میں  پیش کیا ہے  اور دفاع، تجارت، توانائی، ٹیکنالوجی اور ہوابازی میں تعاون کے امور پر بات چیت ہوئی ہے
ترکیہ COP31کی میزبانی کےلیے تیار ہے:ایردوان
ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہےکہ ترکیہ اگلی اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس، COP31، کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔
