ترک دفاعی صنعتی فرموں نے قدرتی آفات میں استعمال کے اہل اور زندگی بچانے والے ڈراونز تیار کیے ہیں
حال ہی میں ویت نام کے Cu Jut ضلع میں سیلاب کے باعث پھنسے ایک شخص کو ڈرون کے ذریعے محفوظ مقام تک پہنچایا گیا ہے۔
ملائیشیا:16 سال سے کم عمر صارفین پر سوشل میڈیا کا استعمال بند ہوسکتا ہے
ملائیشیا کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سائن اپ کرنے سے روکنے کا منصوبہ بنا رہا ہے
ترک سیل اور گوگل کامعاہدہ،ترکیہ میں کلاوڈ سروس فراہم کی جائے گی
ترک سیل نے کہا کہ منصوبہ بند کلاؤڈ ریجن ترکیہ میں مقامی انفراسٹرکچر فراہم کرے گا، جس سے صارفین کو ڈیٹا لوکیشن پر زیادہ کنٹرول ملے گا اور رہائشی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔
ترک سائنسدان کی زیرِ قیادت چار نئے سیّاروں کی دریافت
زمین سے 90 نوری سالوں کی مسافت پر واقع ان سیّاروں میں سے ایک عالمِ نجوم کی اندرونی سرحد پر واقع ہے اور ممکنہ طور پر اپنی فضاء رکھتا ہے
چین نے پارٹیکل بیم پاور سسٹم کا پروٹو ٹائپ تیار کر لیا
چینی ماہر سو ژین ہوا کی سربراہی میں ایک حالیہ مطالعہ نے خلا پر مبنی پاور سسٹم کے پروٹو ٹائپ کی نقاب کشائی کی ہے جو زمینی تجربات میں 0.63 مائیکرو سیکنڈ کی مطابقت پذیری کی درستگی کو برقرار رکھتے ہوئے 2.6 میگا واٹ پلس پاور فراہم کرتا ہے
ترک سائنسدان کی زیرِ قیادت چار نئے سیّاروں کی دریافت
زمین سے 90 نوری سالوں کی مسافت پر واقع ان سیّاروں میں سے ایک عالمِ نجوم کی اندرونی سرحد پر واقع ہے اور ممکنہ طور پر اپنی فضاء رکھتا ہے
چین نے پارٹیکل بیم پاور سسٹم کا پروٹو ٹائپ تیار کر لیا
چینی ماہر سو ژین ہوا کی سربراہی میں ایک حالیہ مطالعہ نے خلا پر مبنی پاور سسٹم کے پروٹو ٹائپ کی نقاب کشائی کی ہے جو زمینی تجربات میں 0.63 مائیکرو سیکنڈ کی مطابقت پذیری کی درستگی کو برقرار رکھتے ہوئے 2.6 میگا واٹ پلس پاور فراہم کرتا ہے
