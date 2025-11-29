FEATURES DETAIL
ترکیہ میں خواتین کے خلاف تشدد پر عدم برداشت کی پالیسی
وزارت خاندانی و سماجی خدمات خواتین کے خلاف تشدد کو قصداً ایک رویہ قرار دیتی ہے جو عورت کو جسمانی، جنسی، نفسیاتی یا معاشی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس قسم کا تشدد گھر، کام پر یا معاشرے کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے
بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا بند کرے:یو این
ماہرین نے کہا کہ وہ خطے میں نافذ کیے گئے اقدامات کی وسعت اور سختی سے پریشان ہیں اور خبردار کیا کہ بھارت کو سنگین سیکیورٹی خطرات کا سامنا کرتے ہوئے بھی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے
"رب کا بلاوا" ہوائیں بھی ساتھ ہو گئیں
اپنے نام کی وجہ سے مشکل سے دوچار امیر المنصور قدافی کو حج پر جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی مگر اس کی قسمت نے ایسا رخ بدلا کہ انتظامیہ اسے طیارے میں سوار ہونے سے نہ روک سکی
حزب اللہ پر دباؤ: کمزوری یا حکمت عملی؟
لبنان کی تعمیر ِ نو کی کوششوں کے دوران یہ سوال اور بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کیا حزب اللہ غیر مسلح ہو گی یا نہیں؟
استنبول: ایک باشکوہ کہانی کا تجربہ جو افسانے اور تاریخ کا امتزاج ہے
لیجنڈز آف استنبول کے نام سے ترکیہ کا پہلا انٹرایکٹو تھیٹر تجربہ پیش کیا جاتا ہے، جو اس شہر کی داستانوں سے متاثر ہے۔
حزب اللہ پر دباؤ: کمزوری یا حکمت عملی؟
لبنان کی تعمیر ِ نو کی کوششوں کے دوران یہ سوال اور بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کیا حزب اللہ غیر مسلح ہو گی یا نہیں؟
استنبول: ایک باشکوہ کہانی کا تجربہ جو افسانے اور تاریخ کا امتزاج ہے
لیجنڈز آف استنبول کے نام سے ترکیہ کا پہلا انٹرایکٹو تھیٹر تجربہ پیش کیا جاتا ہے، جو اس شہر کی داستانوں سے متاثر ہے۔
