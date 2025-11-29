دنیا

روس-یوکرین امن کوششوں کے لیے میزبانی کرنے پر روس نے ترکیہ کی کوششوں کو سراہا ہے
روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ماسکو یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنے پر ترکیہ کی کوشش کو سراہتا ہے، لیکن اس نے کیف کو مذاکرات میں تاخیر کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
یوکرین زیلینسکی کی قیادت میں کوئی بھی علاقہ نہیں چھوڑے گا: یرمک
جب تک زیلنسکی صدر ہیں، کوئی بھی اس بات کا حساب کتاب  نہ کرے کہ ہم زمین چھوڑ دیں گے۔  انہوں نےکیف کے اس دیرینہ موقف کی تصدیق کی کہ وہ روسی افواج کے زیرِ قبضہ علاقوں سے دستبردار نہیں ہو گا
وینیزویلا کے خلاف زمینی آپریشن شروع ہوگا:ٹرمپ
ٹرمپ نے امریکی فوجی اہلکاروں سے ورچوئل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ سمندر کے راستے اسمگلنگ  نہیں کرنا چاہتے،ہم انہیں خشکی سے بھی روکنا شروع کر دیں گے جس کےلیے  آپریشن  بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔
ہانگ کانگ میں آتشزدگی کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 55 تک پہنچ گئی
کمپلیکس کی جن سات عمارتوں میں آگ لگی ان میں سے تین عمارات میں صورتحال قابو میں آ گئی ہے، جبکہ چار عمارتوں میں آگ جاری ہے۔ اس کمپلیکس میں اندازاً 4,000 رہائشی مقیم ہیں۔
رومانیا نے فرانسیسی میسٹرل ہوائی دفاعی نظام خریدنے کا معاہدہ کرلیا
رومانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ فرانسیسی مسٹرال فضائی دفاعی نظام 626 ملین یورو (726 ملین ڈالر)  پرخریدے گی، جو کئی دیگر یورپی یونین ممالک کے ساتھ مشترکہ خریداری کے معاہدے کا حصہ ہے
2امریکی نیشنل گارڈز کو وائٹ ہاؤس کے قریب گولیاں ماردی گئیں،حملہ آور گرفتار
حکام نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے قریب دو امریکی نیشنل گارڈ فوجیوں کو گولی مار دی گئی ہے جبکہ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے
