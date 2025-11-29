مشرق وسطی
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل قابل تعریف ہے:بن گویر
اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں دو فلسطینیوں کو گولی مارنے والے اسرائیلی فوجیوں کی مکمل حمایت" کرتے ہیں
اسرائیل کچھ بھی کر لے فلسطین کو ختم نہیں کر سکے گا:تبون
الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں زندگی کو ناممکن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت "فلسطین کا خاتمہ نہیں لائے گی۔"
اسرائیل کے مغربی کنارے پر چھاپے،بھاری اسلحےکا استعمال
توباس کے گورنر نےکہا کہ یہ برسوں بعد پہلی بار ہے کہ اپاچی ہیلی کاپٹرز اس طرح کی کارروائی میں شامل ہو رہے ہیں، اور رہائشی علاقوں کی طرف بھاری مشین گن سے فائر کر رہے ہیں
غزہ میں1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو ئے ہیں:ایک رپورٹ
تحقیقاتی اندازے کے مطابق، نسل کشی کے دوران 112,069 فلسطینی ہلاک ہوئے، جو غزہ حکام کی سرکاری تعداد سے کہیں زیادہ ہے
فلسطین حکومت: ہم امریکی مسوّدہ قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہیں
یہ قرارداد غزہ میں "ایک مستقل اور جامع جنگ بندی کے قیام، انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت اور حقِ ریاست" کی توثیق کرتی ہے: فلسطین انتظامیہ
ایران: ملک کے کسی بھی مقام پر یورینیم کی افزودگی نہیں ہو رہی
ہماری افزودگی تنصیبات پر حملے کئے گئے ہیں اور اس وقت کوئی افزودگی نہیں ہو رہی: وزیر خارجہ عباس عراقچی
لیبیا: غیر قانونی نقل مکانوں کی کشتیاں اُلٹ گئیں، 4 افراد ہلاک
لخمس کے ساحل پر تقریبا 100 افراد پر مشتمل دو کشتیاں الٹ گئیں جس کے نتیجے میں چار تارکین وطن ہلاک ہوگئے ہیں: لیبیا ہلال احمر
جنوبی افریقہ نے 153 فلسطینیوں کو 90 روزہ ویزا معافی دے دی
"امریکی تجویز برائے آئی ایس ایف"روس ،چین اور عرب ممالک کی مخالفت
سوڈان مسلح افواج: 'آر ایس ایف' کے ڈرون حملے پسپا کر دیئے گئے ہیں
شام میں تبدیلی قابل تعریف ہے:ٹام بیرک
