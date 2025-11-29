مشرق وسطی

مشرق وسطی کا سیاسی و سماجی منظر نامہ

اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل قابل تعریف ہے:بن گویر
اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں دو فلسطینیوں کو گولی مارنے والے اسرائیلی فوجیوں کی مکمل حمایت" کرتے ہیں
اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل قابل تعریف ہے:بن گویر
اسرائیل کچھ بھی کر لے فلسطین کو ختم نہیں کر سکے گا:تبون
الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے  کہا کہ اسرائیل غزہ میں زندگی کو ناممکن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت "فلسطین کا خاتمہ نہیں لائے گی۔"
اسرائیل کچھ بھی کر لے فلسطین کو ختم نہیں کر سکے گا:تبون
اسرائیل کے مغربی کنارے پر چھاپے،بھاری اسلحےکا استعمال
توباس کے گورنر نےکہا کہ یہ برسوں بعد پہلی بار ہے کہ اپاچی ہیلی کاپٹرز اس طرح کی کارروائی میں شامل ہو رہے ہیں، اور رہائشی علاقوں کی طرف بھاری مشین گن  سے  فائر کر رہے ہیں
اسرائیل کے مغربی کنارے پر چھاپے،بھاری اسلحےکا استعمال
OPINION
opinion
غزہ میں1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو ئے ہیں:ایک رپورٹ
تحقیقاتی اندازے کے مطابق، نسل کشی کے دوران 112,069 فلسطینی ہلاک ہوئے، جو غزہ حکام کی سرکاری تعداد سے کہیں زیادہ ہے
غزہ میں1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو ئے ہیں:ایک رپورٹ
فلسطین حکومت: ہم امریکی مسوّدہ قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہیں
یہ قرارداد غزہ میں "ایک مستقل اور جامع جنگ بندی کے قیام، انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت اور حقِ ریاست" کی توثیق کرتی ہے: فلسطین انتظامیہ
فلسطین حکومت: ہم امریکی مسوّدہ قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہیں
ایران: ملک کے کسی بھی مقام پر یورینیم کی افزودگی نہیں ہو رہی
ہماری افزودگی تنصیبات پر حملے کئے گئے ہیں اور اس وقت کوئی افزودگی نہیں ہو رہی: وزیر خارجہ عباس عراقچی
ایران: ملک کے کسی بھی مقام پر یورینیم کی افزودگی نہیں ہو رہی