غّزہ جنگ

غزّہ کے بارے میں خبریں اور صوتی و بصری مواد۔ تازہ حالات، پیش رفتیں، تجزیئے، تبصرے اور مقالے

اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے رفح میں پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا
رفح شہر اُن علاقوں میں آتا ہے جو جنگ بندی معاہدے کے مطابق عام طور پر ’یلو لائن‘ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں؛ یہ معاہدہ 10 اکتوبر کو نافذ ہوا تھا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یو این آر ڈبلیو اے کے مینڈیٹ میں توسیع کر دی
اے این آر ڈبلیو اے کمشنر جنرل نے لبنان، شام اور اردن میں پناہ گزینوں کے لیے اے این آر ڈبلیو اے کی حیاتی خدمات پر زور دیا اور آپریشنز کو چلاتے رکھنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی فنڈنگ کی اپیل کی۔
انڈونیشیا 20,000 اہلکاروں کی غزہ میں تعیناتی کی تیاریاں مکمل کر لیں
جکارتہ نے امن حفاظتی فوج کی منظوری کے لیے دو راستے تجویز کیے ہیں، جن میں واشنگٹن کی حمایت سے اقوام متحدہ کا مینڈیٹ شامل ہے۔
اسرائیلی افواج نے مغربی کنارے میں مقبوضہ علاقے میں 15 سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا
اسرائیلی افواج نے ایمبولینس کو زخمی لڑکے کو لے جانے سے روک دیا اور اسے کچھ دیر زمین پر چھوڑے رکھا، اس کے بعد طبی عملے کو اس تک پہنچنے کی اجازت دی۔
غزّہ کے بچّے تین سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں
غزہ میں 6,50,000 سے زائد بچے مسلسل تین سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں: انروا
کاتز کی دھمکی: نسل کشی دوبارہ شروع کی جائے گی
اگر حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی پابندی نہ کی تو نسل کشی دوبارہ شروع کی جائے گی: اسرائیل کاتز
