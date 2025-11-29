غّزہ جنگ
سیاست
ترکیہ
ثقافت
تجزیات
فیچرز
غزّہ کے بارے میں خبریں اور صوتی و بصری مواد۔ تازہ حالات، پیش رفتیں، تجزیئے، تبصرے اور مقالے
OPINION
اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے رفح میں پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا
رفح شہر اُن علاقوں میں آتا ہے جو جنگ بندی معاہدے کے مطابق عام طور پر ’یلو لائن‘ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں؛ یہ معاہدہ 10 اکتوبر کو نافذ ہوا تھا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یو این آر ڈبلیو اے کے مینڈیٹ میں توسیع کر دی
اے این آر ڈبلیو اے کمشنر جنرل نے لبنان، شام اور اردن میں پناہ گزینوں کے لیے اے این آر ڈبلیو اے کی حیاتی خدمات پر زور دیا اور آپریشنز کو چلاتے رکھنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی فنڈنگ کی اپیل کی۔
انڈونیشیا 20,000 اہلکاروں کی غزہ میں تعیناتی کی تیاریاں مکمل کر لیں
جکارتہ نے امن حفاظتی فوج کی منظوری کے لیے دو راستے تجویز کیے ہیں، جن میں واشنگٹن کی حمایت سے اقوام متحدہ کا مینڈیٹ شامل ہے۔
اسرائیلی افواج نے مغربی کنارے میں مقبوضہ علاقے میں 15 سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا
اسرائیلی افواج نے ایمبولینس کو زخمی لڑکے کو لے جانے سے روک دیا اور اسے کچھ دیر زمین پر چھوڑے رکھا، اس کے بعد طبی عملے کو اس تک پہنچنے کی اجازت دی۔
غزّہ کے بچّے تین سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں
غزہ میں 6,50,000 سے زائد بچے مسلسل تین سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں: انروا
کاتز کی دھمکی: نسل کشی دوبارہ شروع کی جائے گی
اگر حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی پابندی نہ کی تو نسل کشی دوبارہ شروع کی جائے گی: اسرائیل کاتز
ترکیہ سے غزہ کے لیے انسانی امداد
ترکیہ نے غزہ کے لیے سترہواں "سفینہءِ خیر سگالی"روانہ کر دیا ہے۔
غزہ میں امن کا مطلب یہ نہیں کہ نسل کشی معاف کر دی جائے: سانچیز
اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع کر دی
اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1,968 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے
اسرائیل دو سال میں پہلی بار فلسطینیوں کو غزہ واپسی کی اجازت دے رہا ہے
ترکیہ سے غزہ کے لیے انسانی امداد
ترکیہ نے غزہ کے لیے سترہواں "سفینہءِ خیر سگالی"روانہ کر دیا ہے۔
غزہ میں امن کا مطلب یہ نہیں کہ نسل کشی معاف کر دی جائے: سانچیز
اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع کر دی
اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1,968 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے
اسرائیل دو سال میں پہلی بار فلسطینیوں کو غزہ واپسی کی اجازت دے رہا ہے
اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے رفح میں پانچ فلسطینیوں کو شہید کر دیا
رفح شہر اُن علاقوں میں آتا ہے جو جنگ بندی معاہدے کے مطابق عام طور پر ’یلو لائن‘ کے مشرق میں اسرائیلی فوج کے قبضے میں ہیں؛ یہ معاہدہ 10 اکتوبر کو نافذ ہوا تھا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یو این آر ڈبلیو اے کے مینڈیٹ میں توسیع کر دی
اے این آر ڈبلیو اے کمشنر جنرل نے لبنان، شام اور اردن میں پناہ گزینوں کے لیے اے این آر ڈبلیو اے کی حیاتی خدمات پر زور دیا اور آپریشنز کو چلاتے رکھنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی فنڈنگ کی اپیل کی۔
انڈونیشیا 20,000 اہلکاروں کی غزہ میں تعیناتی کی تیاریاں مکمل کر لیں
جکارتہ نے امن حفاظتی فوج کی منظوری کے لیے دو راستے تجویز کیے ہیں، جن میں واشنگٹن کی حمایت سے اقوام متحدہ کا مینڈیٹ شامل ہے۔
OPINION
ترکیہ سے غزہ کے لیے انسانی امداد
ترکیہ نے غزہ کے لیے سترہواں "سفینہءِ خیر سگالی"روانہ کر دیا ہے۔
غزہ میں امن کا مطلب یہ نہیں کہ نسل کشی معاف کر دی جائے: سانچیز
اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع کر دی
اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1,968 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے
اسرائیل دو سال میں پہلی بار فلسطینیوں کو غزہ واپسی کی اجازت دے رہا ہے
ترکیہ سے غزہ کے لیے انسانی امداد
ترکیہ نے غزہ کے لیے سترہواں "سفینہءِ خیر سگالی"روانہ کر دیا ہے۔
غزہ میں امن کا مطلب یہ نہیں کہ نسل کشی معاف کر دی جائے: سانچیز
اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں کی رہائی شروع کر دی
اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1,968 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے
اسرائیل دو سال میں پہلی بار فلسطینیوں کو غزہ واپسی کی اجازت دے رہا ہے
اسرائیلی افواج نے مغربی کنارے میں مقبوضہ علاقے میں 15 سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا
اسرائیلی افواج نے ایمبولینس کو زخمی لڑکے کو لے جانے سے روک دیا اور اسے کچھ دیر زمین پر چھوڑے رکھا، اس کے بعد طبی عملے کو اس تک پہنچنے کی اجازت دی۔
غزّہ کے بچّے تین سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں
غزہ میں 6,50,000 سے زائد بچے مسلسل تین سالوں سے تعلیم کے حق سے محروم ہیں: انروا
کاتز کی دھمکی: نسل کشی دوبارہ شروع کی جائے گی
اگر حماس نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی پابندی نہ کی تو نسل کشی دوبارہ شروع کی جائے گی: اسرائیل کاتز
مزید لوڈ کریں
1x
00:00
00:00